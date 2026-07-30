Экономист раскрыл простой способ сэкономить до 20% зарплаты за год

Секрет не в том, чтобы "ни на что не тратить", а в том, чтобы перенастроить привычные финансовые привычки Популярная система накопления средств в конвертах позволяет ежегодно экономить от 10 до 20% дохода, заявил в интервью изданию "Абзац" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Илья Покаместов.