Экономист раскрыл простой способ сэкономить до 20% зарплаты за год

Секрет не в том, чтобы "ни на что не тратить", а в том, чтобы перенастроить привычные финансовые привычки Популярная система накопления средств в конвертах позволяет ежегодно экономить от 10 до 20% дохода, заявил в интервью изданию "Абзац" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Илья Покаместов.
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