В КДЦ «Губернский» в Смоленске прошел IV творческий конкурс «Скрытые таланты». Накануне в культурно-досуговом центре «Губернский» было по-особенному тепло и оживленно: здесь состоялся уже четвертый областной конкурс «Скрытые таланты».