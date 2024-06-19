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Иваново

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Заведующая отделением Детской городской клинической больницы

Заведующая отделением Детской городской клинической больницы

Заведующая отделением Детской городской клинической больницы №5 города Иваново Лариса Филиппова стала Заслуженным врачом России Почетное звание присвоено за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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