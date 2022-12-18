Месси о победе на ЧМ-2022: «Мне столько раз это снилось. Я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить»

Месси о победе на ЧМ-2022: «Мне столько раз это снилось. Я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить»

Лионель Месси опубликовал эмоциональное обращение после победы в финале ЧМ-2022. Сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче турнира в серии пенальти.

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