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"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео

"Очаровательно": романтические отношения оленя и кошки попали на видео

Невероятные кадры удалось снять жителям одного из городков США. Как известно, в штате Орегон обитает множество диких оленей, однако животные настолько привыкли к людям, что не боятся подходить к частным домам.

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