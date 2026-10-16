За девять месяцев 2025 года погрузка угля на железной дороге в Новосибирской области выросла на 4,2% и составила 10,4 млн тонн, а в целом по сети РЖД отгружено 246 млн тонн твёрдого топлива.
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