Директор агентства ООН Уайт: в Газе гумконвой попал под израильский обстрел

Конвой с гуманитарной помощью попал под обстрел израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в зоне конфликта Томас Уайт, передает РИА Новости.
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