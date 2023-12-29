Директор агентства ООН Уайт: в Газе гумконвой попал под израильский обстрел

Конвой с гуманитарной помощью попал под обстрел израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в зоне конфликта Томас Уайт, передает РИА Новости.