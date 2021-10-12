smi.today

1 643 подписчика

Назначен директор Пермского цирка

Назначен директор Пермского цирка

Директор Пермского цирка станет Рихард Илгач. Он возглавлял Челябинский цирк, который закрыт на ремонт, сообщает издание «Новый компаньон».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх