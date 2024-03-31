Биолог Марьинский: для защиты от клещей на даче надо чаще косить траву

Дачный сезон приближается, с потеплением активизируются клещи. Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, рассказал, что иксодовые клещи могут встретиться и в лесу, и в поле, и в парке, и на даче.