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Русская весна

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Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов

Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, якобы сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Старую пугалку вспомнил.
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1 м.
Svetlana Kuzmina
Республиканцы и демократы стали как &quot;двое из ларца, одинаковы с лица&quot;. В США нужна 3-я партия в противовес этим &quot;близнецам&quot;.
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1 м.
МЕ
Михаил Е
Svetlana Kuzmina
Республиканцы и демократы стали как &amp;quot;двое из ларца, одинаковы с лица&amp;quot;. В США нужна 3-я партия в противовес этим &amp;quot;близнецам&amp;quot;.
Они всегда были одинаковыми. Здесь в РФ была предпринята в 2003 году попытка организовать такую же безальтернативную двухпартийную систему из ЕР и СР, сформированных из действующих гос чиновников.
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1 м.