Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов

Республиканцы и демократы стали как "двое из ларца, одинаковы с лица". В США нужна 3-я партия в противовес этим "близнецам".

МЕ

Михаил Е

Svetlana Kuzmina Республиканцы и демократы стали как &quot;двое из ларца, одинаковы с лица&quot;. В США нужна 3-я партия в противовес этим &quot;близнецам&quot;.

Они всегда были одинаковыми. Здесь в РФ была предпринята в 2003 году попытка организовать такую же безальтернативную двухпартийную систему из ЕР и СР, сформированных из действующих гос чиновников.