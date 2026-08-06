Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, якобы сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии.
Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Еграшин
Старую пугалку вспомнил.
Ответить
1 м.
Svetlana Kuzmina
Республиканцы и демократы стали как "двое из ларца, одинаковы с лица". В США нужна 3-я партия в противовес этим "близнецам".
Ответить
1 м.
МЕ
Михаил Е
Svetlana Kuzmina
Республиканцы и демократы стали как &quot;двое из ларца, одинаковы с лица&quot;. В США нужна 3-я партия в противовес этим &quot;близнецам&quot;.
Они всегда были одинаковыми. Здесь в РФ была предпринята в 2003 году попытка организовать такую же безальтернативную двухпартийную систему из ЕР и СР, сформированных из действующих гос чиновников.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии