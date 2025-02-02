Бездомные собаки заполонили город Каушаны

Число жителей Каушан, подвергшихся нападению собак, растет из года в год. Согласно данным, представленным Центром общественного здоровья, в 2024 году 129 жителей района обратились за помощью после нападения собак.
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