В Японии создают вакцину от коронавируса с пожизненным сроком действия

Ученые Японии ведут разработку вакцины от COVID-19, обеспечивающую пожизненный иммунитет. Об этом сообщает Japan Times, добавляя, что клинические испытания препарата компании Nobelpharma с участием добровольцев могут начаться уже в 2023 году.
Ученые Японии ведут разработку вакцины от COVID-19, обеспечивающую пожизненный иммунитет. Об этом сообщает Japan Times, добавляя, что клинические испытания препарата компании Nobelpharma с участием добровольцев могут начаться уже в 2023 году.
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