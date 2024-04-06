Макс Ферстаппен завоевал поул на Гран При Японии, Шарль Леклер – 8-й

Макс Ферстаппен завоевал поул на Гран При Японии, Шарль Леклер – 8-йGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завоевал четвертый подряд поул в сезоне-2024, выиграв квалификацию Гран При Японии на Сузуке.