Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Захарова заявила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Смысла комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Медиасаммита БРИКС о словах Зеленского о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению конфликта полностью зависит от президента США Джо Байдена.

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