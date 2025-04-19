Если Запад перейдет от слов к делу, он об этом страшно пожалеет Москва будет расценивать удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, предупредила немецкие власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На удар «Таурусом» по Крымскому мосту Россия ответит «Орешником» по немецкой базе в Литве
Комментарии
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Tania Еременко
Не надо угрожать, надо трахнуть Орешником сейчас. Главная защита - это нападение. Делать надо так, как поступают они. Не надо намекать - надо бить! Бейте, парни! Честь ВАМ и слава!
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14 час.
В
Василий
Проведёт Путин очередную красную линию, делов-то, красных карандашей припасено богато. Чем ракеты немчуры отличаются принципиально от их танков, французских гаубиц, амерских самолетов и т.д.
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Линии продолжаем чертить, а надо просто приводить угрозы в исполнение и линий не понадобится.
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7 час.
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