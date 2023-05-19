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ВС РФ продолжают сложную операцию по защите Авдеевки

ВС РФ продолжают сложную операцию по защите Авдеевки

В направлении Авдеевки солдаты 1-го донецкого армейского корпуса решают сложную задачу. Они организовали наступление, желая захватить позиции противника с флангов, и в то же время сдерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ) со стороны Ясиноватой.

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