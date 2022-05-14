Виктор Гончаренко: «К работе планирую вернуться летом»

Виктор Гончаренко рассказал, когда вернется к работе. «Планирую вернуться к работе летом», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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