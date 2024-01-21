Стало известно о новой сделке США по освобождению заложников в Газе

WSJ: США, Египет и Катар готовят новую сделку по освобождению заложников в Газе США, Египет и Катар подталкивают Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников.
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