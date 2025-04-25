Собиравший данные о ПВО гражданин Румынии задержан в Сочи

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Собиравший данные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО) гражданин Румынии задержан в Сочи, сообщили 15 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ.
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