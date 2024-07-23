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Царьград

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За неделю у торговцев-нелегалов в Новосибирске изъяли 8 машин и 3 тонны товаров

За неделю у торговцев-нелегалов в Новосибирске изъяли 8 машин и 3 тонны товаров

Городские власти продолжают борьбу с уличной торговлей, которой, как правило, занимаются приезжие. Они продают в неположенных местах овощи, фрукты и ягоды.

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