Путин һәм Эрдоганның очрашуы сәгать ярым дәвам итте

Россия Президенты Владимир Путин һәм Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның Кыргызстан башкаласы Бишкекта уза торган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты кырларында сөйләшүләре сәгать ярымга якын дәвам итте.
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