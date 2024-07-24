В Уфе задержан пьяный водитель Ford без прав

В Орджоникидзевском районе Уфы сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическую работу, результатом которой стало задержание 37-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения без соответствующих прав.
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