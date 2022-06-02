Журнал «Профиль»

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В ООН сообщили, что из-за украинского кризиса в мире увеличится число голодающих

В ООН сообщили, что из-за украинского кризиса в мире увеличится число голодающих

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) полагает, что из-за конфликта на Украине порядка 13-15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода, заявил РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.

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