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Царьград

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Дубинский перефразировал Трампа: "Сделайте Зеленского снова клоуном"

Дубинский перефразировал Трампа: "Сделайте Зеленского снова клоуном"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, призывает окружение Владимира Зеленского признать его неспособность занимать должность президента Украины и инициировать импичмент, подчеркивая дипломатические ошибки и утрату поддержки США.

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