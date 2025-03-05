Дубинский перефразировал Трампа: "Сделайте Зеленского снова клоуном"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, призывает окружение Владимира Зеленского признать его неспособность занимать должность президента Украины и инициировать импичмент, подчеркивая дипломатические ошибки и утрату поддержки США.
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