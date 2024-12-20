Калужский музей спорта получил ракетку легендарного теннисиста

Ирина Каштанова, вдова восьмикратного 8-кратного чемпиона СССР по настольному теннису Геннадия Аверина, передала калужскому музею спорта ракетку мужа и его медаль 50-х годовИрина Каштанова, вдова восьмикратного чемпиона СССР по настольному теннису Геннадия Аверина, передала калужскому музею спорта ракетку мужа и его медаль 50-х годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)