Калужский музей спорта получил ракетку легендарного теннисиста

Ирина Каштанова, вдова восьмикратного 8-кратного чемпиона СССР по настольному теннису Геннадия Аверина, передала калужскому музею спорта ракетку мужа и его медаль 50-х годовИрина Каштанова, вдова восьмикратного чемпиона СССР по настольному теннису Геннадия Аверина, передала калужскому музею спорта ракетку мужа и его медаль 50-х годов.