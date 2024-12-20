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Калужские новости

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Калужский музей спорта получил ракетку легендарного теннисиста

Калужский музей спорта получил ракетку легендарного теннисиста

Ирина Каштанова, вдова восьмикратного 8-кратного чемпиона СССР по настольному теннису Геннадия Аверина, передала калужскому музею спорта ракетку мужа и его медаль 50-х годовИрина Каштанова, вдова восьмикратного чемпиона СССР по настольному теннису Геннадия Аверина, передала калужскому музею спорта ракетку мужа и его медаль 50-х годов.

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