Мероприятие запланировано на 6 марта Во всемирный день борьбы с глаукомой офтальмологи Петербурга проведут специальный операционный день, рассказали в пресс-службе петербургского филиала Национального центра «Микрохирургия глаза» им.
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