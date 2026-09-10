Врачи в Екатеринбурге удалили 72-летней пациентке аневризму размером 23 мм

В Свердловской областной клинической больнице № 1 провели успешное лечение 72-летней пациентки, у которой в ходе планового обследования выявили гигантскую аневризму правой передней мозговой артерии.
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