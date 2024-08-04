Офицер ВСУ заявил, что ВС РФ на Торецком направлении "воюют очень толково"

Российские войска "воюют очень толково" на Торецком направлении. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" из 53-й отдельной механизированной бригады, передает Telegram-канал "Страна.
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