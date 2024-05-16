20 мая — пресс-конференция «Начало археологического сезона 2024 года»

фото: РИА Новости/Алексей Куденко В понедельник, 20 мая 2024 года, в 11:00 состоится пресс-конференция руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова на тему «Начало археологического сезона 2024 года».
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