На процессе по делу Лежнева представили отчёт Счётной палаты

Во второй части заседания 16 сентября в Советском районном суде города Орла по уголовному делу советника губернатора Сергея Лежнева гособвинение огласило показания неявившихся свидетелей по «мостовым» эпизодам, вскрывшие схемы вывода бюджетных средств на строительство элитной недвижимости.
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