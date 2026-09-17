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На процессе по делу Лежнева представили отчёт Счётной палаты

На процессе по делу Лежнева представили отчёт Счётной палаты

Во второй  части заседания 16 сентября в Советском районном суде города Орла по уголовному делу советника губернатора Сергея Лежнева гособвинение огласило показания неявившихся свидетелей по «мостовым» эпизодам, вскрывшие схемы вывода бюджетных средств на строительство элитной недвижимости.

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