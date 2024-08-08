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Царьград

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В сентябре состоится премьер третьего сезона популярного сериала «Зимородок»

В сентябре состоится премьер третьего сезона популярного сериала «Зимородок»

Названа дата выхода третьего сезона турецкого сериала «Зимородок».Третий сезон популярного турецкого сериала «Зимородок» вот-вот выйдет на экраны.

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