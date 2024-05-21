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Чебурашка или монстр: психолог рассказал, как вредят психике детей иностранные игрушки

Чебурашка или монстр: психолог рассказал, как вредят психике детей иностранные игрушки

В магазинах все чаще стали появляться игрушки со странным и непривычным для поколения 35+ видом. Ребенок очень просит купить ему какого-то «киси-миси», а вы с недоумением смотрите на этого плюшевого монстра и не понимаете, как такое может понравиться.

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