UK Championship 2023: Хоссейн Вафаей и Мэттью Селт забронировали себе место в 1/8 финала

Иранец Хоссейн Вафаей с успехом завершил поединок против Шона Мерфи, а Мэттью Селт обыграл Аллистера Картера в 1/16 финала турнира UK Championship 2023, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.