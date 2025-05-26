Сенатор Косачев объяснил грубость Трампа в адрес Путина беседой с фон дер Ляйен

Резкое высказывание президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии