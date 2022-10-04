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Новый процесс выращивания синтетических материалов позволит создавать эластичных роботов

Новый процесс выращивания синтетических материалов позволит создавать эластичных роботов

Междисциплинарная группа ученых и инженеров Университета Миннесоты в США разработала первый в своем роде процесс экструзии на основе растений, который позволяет выращивать более совершенные синтетические материалы для эластичной робототехники.

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