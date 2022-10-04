Новый процесс выращивания синтетических материалов позволит создавать эластичных роботов

Междисциплинарная группа ученых и инженеров Университета Миннесоты в США разработала первый в своем роде процесс экструзии на основе растений, который позволяет выращивать более совершенные синтетические материалы для эластичной робототехники.
Междисциплинарная группа ученых и инженеров Университета Миннесоты в США разработала первый в своем роде процесс экструзии на основе растений, который позволяет выращивать более совершенные синтетические материалы для эластичной робототехники.
Свежие комментарии