С рожками и обесцвеченными бровями: Пелагея преобразилась к 40-летию

Певица отметила день рождения на съемочной площадке. Пелагея соцсетиВ столице началась работа над музыкальной комедией под названием «Зубастая няня», сюжет которой перекликается с известной сказкой про волка и семеро козлят.
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