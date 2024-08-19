Жительница курского села рассказала, как из-за обстрелов украинской армии пряталась в погребе

Девушка провела с мамой в укрытии почти неделю Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как провела с мамой в погребе почти неделю, прячась от обстрелов со стороны украинской армии.
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