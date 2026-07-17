🙏🏻 Настоящее чудо: Севастопольский школьник, переживший обрушение балкона, заново научился ходить Юноша завершил основное лечение в Российской детской клинической больнице в Москве.
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🙏🏻 Настоящее чудо: Севастопольский школьник, переживший обрушение балкона, заново научился ходить Юноша завершил основное лечение в Российской детской клинической больнице в Москве.