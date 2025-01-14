Россиянам выплатят часть нефтегазовых доходов в 2026 году? Предложение Госдумы

В Госдуме предложено создать Фонд социальной справедливости для выплат россиянам части доходов от полезных ископаемых Депутат Государственной Думы Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение законопроект о создании Фонда социальной справедливости, который будет распределять часть доходов от экспорта полезных ископаемых, таких как нефть и газ, между гражданами России.
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