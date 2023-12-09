Марсианский вертолет НАСА Ingenuity готовится к самому продолжительному полету в истории в эти выходные

Марсианский вертолет НАСА Ingenuity готов установить очередной рекорд в эти выходные. Аппарат Ingenuity весом 1,8 килограмма, первый робот, когда-либо исследовавший небо за пределами Земли, должен совершить свой 68-й полет на Красной планете в субботу (9 декабря).