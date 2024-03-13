МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов

Требуют они , понимаете ли , чтобы мы ели их радиактивную рыбу.А мы такие сволочуги ну никак не соглашаемся

Александр Пятнистый

а косоглазые не ответят на вопрос- на хера нам их морепродукты при наличии своих? И на второй вопрос- мы снимем запрет на импорт, если они откажутся от всех своих санкций. Не откажутся, ну и нам незачем отказываться от своих решений