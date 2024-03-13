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МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов

МИД Японии потребовал от России «немедленно снять запрет» на импорт японских морепродуктов

Сегодня с берегов Страны восходящего солнца донеслись требования, чтобы Россия отменила свой запрет на импорт японских морепродуктов.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Пусть японцы сами лопают свои морепродукты, выловленные у берегов Фукусимы, а нам их радиоактивного дерьма не надобно.
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19 час.
Лариса Галахова
Требуют они , понимаете ли , чтобы мы ели их радиактивную рыбу.А мы такие сволочуги ну никак не соглашаемся
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19 час.
Александр Пятнистый
а косоглазые не ответят на вопрос- на хера нам их морепродукты при наличии своих? И на второй вопрос- мы снимем запрет на импорт, если они откажутся от всех своих санкций. Не откажутся, ну и нам незачем отказываться от своих решений
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16 час.

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