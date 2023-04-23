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"Магическое мышление": Никакого контрнаступления ВСУ не будет - Бывший разведчик MI6

"Магическое мышление": Никакого контрнаступления ВСУ не будет - Бывший разведчик MI6

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук считает, что наступление ВСУ не состоится.Экс-сотрудник британской разведки Аластер Крук уверен, что ВСУ не только не готово к контрнаступлению, но и никаких планов на него Киев уже не имеет.

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