"Магическое мышление": Никакого контрнаступления ВСУ не будет - Бывший разведчик MI6

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук считает, что наступление ВСУ не состоится.Экс-сотрудник британской разведки Аластер Крук уверен, что ВСУ не только не готово к контрнаступлению, но и никаких планов на него Киев уже не имеет.