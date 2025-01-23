"Ждём накат": Французский спецназ против корейских головорезов в Курской области. Наступление будет уже завтра

Вера смелых

Лично мне НЕ ПОНЯТНО, как это "сидим и ждём". И уж особенно не понятно, как это позволяет завозить в Суджу, или в другие районы Курской области технику и пополнение хохляди?!.. Любое передвижение колонны или группы техники должно отслеживаться, и не только. Да, недавно совсем по Сумах был очень крепкий удар, но, выходит, если 30 единиц техники смогли проникнуть, недостаточно для этого фронта. Если авиация не может свободно эту погань бомбить, то , РЭБ хохляди не подавлены. Ну, и логическая цепочка ведёт... ясно куда. Намечался большой котёл с 1,7 тыс вонючих галушек - вот тоже как их будут варить?... Хранцузские ССО в морозом русском лесу - это обычные наёмники, в окружении. Не так страшен лягушатник, как его малюют! А вот слова " превосходящие силы противника" .... настораживает, мягко говоря... Но всей этой нацистской сволочи желаю одного - сдохнуть!