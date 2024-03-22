Индийский Крым: несколько вариаций на знакомую тему

В Индии, которую британцы, уходя и следуя принципу «разделяй и властвуй», прямо-таки нарезали по частям, было и остаётся немало вопросов, до боли похожих на пресловутый «крымский»… Официально индусы вряд ли стали бы отмечать Крымскую весну, причём даже не из-за опасения санкций, первичных или вторичных, а просто потому, что у них своих праздников с избытком.