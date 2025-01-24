Трамп. Тараканы изгнали кукуху

ВСЕХ НАХН!!! Трампуса - тоже!! Бидон потихоньку топает к кладбищу, пускай и ЭТОТ тоже берёт такое же направление. У России НЕТ друзей, кроме Армии, Флота и Космических войск! И пускай так и будет!

Вера смелых

Михаил, техкоммент для Вас - дебильность - это первая стадия умственной неполноценности. Вторая - имбецильность, при которой невозможны процессы обучения даже по программе вспомогательной школы. И третья стадия - идиотизм. Так что превратиться из идиота в дебила - это просто невозможно. Любая умственная неполноценности-это следствие ОРГАНИЧЕСКОГО, т. е. неизлечимого, поражения коры головного мозга. Мой техкоммент исключительно для информации... ))) А так - полностью согласна с Вашими словами! Рыжий петух -добавлю, малограмотный самодур с замашками гангстера. И, кроме бизнеса, абсолютно безграмотный во всем.