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Закон и Порядок

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Трамп. Тараканы изгнали кукуху

Трамп. Тараканы изгнали кукуху

Уже на этапе анализа подписанных Трампом в первый день исполнительных актов было очевидно, что никакого стройного плана (или совокупности планов) там нет.

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Комментарии
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17 час.
Юрий Золотарев
ВСЕХ  НАХН!!! Трампуса - тоже!! Бидон потихоньку топает к кладбищу, пускай и ЭТОТ тоже берёт такое же направление. У России НЕТ друзей, кроме Армии, Флота и Космических войск! И пускай так и будет!
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15 час.
Вера смелых
Михаил, техкоммент для Вас - дебильность - это первая стадия умственной неполноценности. Вторая - имбецильность, при которой невозможны процессы обучения даже по программе вспомогательной школы.  И третья стадия - идиотизм.                Так что превратиться из идиота в дебила - это просто невозможно. Любая умственная неполноценности-это следствие ОРГАНИЧЕСКОГО, т. е. неизлечимого, поражения коры головного мозга. Мой техкоммент исключительно для информации... )))          А так - полностью согласна с Вашими словами! Рыжий петух -добавлю, малограмотный самодур с замашками гангстера. И, кроме бизнеса, абсолютно безграмотный во всем.
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9 час.

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