Появились официальные рендеры флагмана Xiaomi 12

До Нового года компания Xiaomi готовится провести презентацию смартфонов линейки Xiaomi Mi 12. Мероприятие состоится в самом конце года - 28 декабря, и на презентации будут представлены три смартфона серии: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X.
До Нового года компания Xiaomi готовится провести презентацию смартфонов линейки Xiaomi Mi 12. Мероприятие состоится в самом конце года - 28 декабря, и на презентации будут представлены три смартфона серии: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X.
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