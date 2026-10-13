Цифровые дни Иннополиса‑2026: ИИ и робототехника задают вектор развития науки и образования

В Иннополисе подвели итоги международного форума по робототехнике, искусственному интеллекту и инновациям в образовании: в мероприятии приняли участие свыше 5 870 спикеров и слушателей из 6 стран и 120 городов России, прозвучали выступления вице‑премьера РФ и профильных министров, а на выставке представили десятки ИИ‑решений для науки и образования.