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Орлов о поражении «Зенита»: «Оренбург» играет еще лучше, чем при Личке. Семак не угадал с выбором защитников – ошибки грубейшие»

Орлов о поражении «Зенита»: «Оренбург» играет еще лучше, чем при Личке. Семак не угадал с выбором защитников – ошибки грубейшие»

– Во-первых, поздравим «Оренбург» – он великолепно сыграл в этой встрече и превзошел «Зенит». Впрочем, «Зенит» тоже был хорош, да и вся игра смотрелась.

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