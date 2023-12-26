Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военные хирурги показали уникальную операцию на шее раненого бойца

Военные хирурги показали уникальную операцию на шее раненого бойца

Военные хирурги группировки войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, который получил ранение во время выполнения боевых задач на Купянском направлении.

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