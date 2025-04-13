Демонстративный турбопатриотизм. Украинские спортсмены продолжают отказываться от рукопожатий и фото с российскими спортсменами

Для украинского спортсмена в мире, где большой спорт — это прежде всего политика, важнейшими дисциплинами являются не голы-очки-секунды, а политические демарши типа непожатия рук, правильных интервью, маек с нужными лозунгами, исполнения, где попало гимна и других слабо относящихся к спорту как таковому вещей.
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